Fatih Terim'in Panathinaikos'u farklı kazandı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Lamia'yı 5-0 yendi.

Lamia Belediye Stadı'nda oynanan play-off altıncı hafta maçında Panathinaikos, 23. dakikada Benjamin Verbic ve 45. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Panathinaikos, maçın ikinci yarısında 54 ve 61. dakikalarda Fotis Ioannidis ve 57. dakikada Bakasetas'ın golleriyle 5-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.