Türk taraftarların ilgisi ve Galatasaray haberleriyle ilgili soruya Polonyalı yetenek, "Açıkçası ilginç bir durum. Gösterilen ilgiyle başa çıkmam gerekiyor. Sadece bana değil futbol ile ilgisi olmayan arkadaşlarıma dahi birçok mesaj geliyor. Onlara da, "Moder Türkiye'ye gelsin, gelecek mi, bir şey biliyor musun?" gibi sorular soruyorlar. Sakin kalmaya çalışıyorum. Türkiye'yi bilirsiniz. Futbol söz konusu olunca Türkler çok tutkuludur. Ancak, ayrılmam söz konusu değil. Bu nedenle haberler konusunda endişeli değilim." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.