Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından babasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, "Risk grubunda olmasının verdiği korku, kronik bir rahatsızlığının olmamasını verdiği bir nebze rahatlama ama yetmiyor işte" dedi.

İşte Buse Terim Bahçekapılı'nın sözleri:

"Korku... En kötüsü bu... Bir şey olacak korkusu. Umuyorum ve dua ediyorum bu süreçte sağ salim ve hasarsız çıkacak ama yanında olamamak nasıl bir his biliyor musunuz? Çok kötü... Yanına gidememek, yanında olamamak, görememek.

Risk grubunda olmasının verdiği korku, kronik bir rahatsızlığının olmamasını verdiği bir nebze rahatlama ama yetmiyor işte. Göz göre göre bu duruma gelmiş olması ise içimi en çok acıtan taraf. Şu anda hastanede tedavisine başlandı.

Merak ettiğinizi biliyorum. Mesajlarınızı okuyorum, bu yüzden bu mesajı yazıyorum. Benim için hayatımın en kıymetli insanı babam, bu süreç geçecek ve bittiğinde hayatımda hiç olmadığı kadar sarılacağım ona. Yazdığınız tüm mesajlar için teşekkür ederim.

Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz."