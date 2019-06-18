Sporx'te yer alan habere göre Rezan Epözdemir, Koç'un açıklamaları üzerine, "Açıklanan iddiaların altı boştur, hukuki bir dayanağı yoktur" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in dikkat çeken açıklamaları;

"BUNUN ADINA KÖTÜ NİYETLİLİK DENİR"

"Sayın Koç'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Bu meseleye vakıf olan iyi bir hukukçuya danışıp bunları anlatması daha isabetli olurdu açıkçası. Birincisi, TFF 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun birinci maddesine göre özerktir. Dolayısıyla kamuoyunda bazı kesimlerin bilinçli ve kötü niyetli olarak söylediği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur. TFF, GSTV'nin sahipleri gibi özel hukuk tüzel kişileridir. Kendilerine özgü gelirleri, yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri ve şampiyona gelirleri vardır. Herhangi bir şekilde yurttaşın vergisi kesinlikle yoktur. 'Hepimizin cebinden çıkan paralarla bu tazminat veriliyor' iddialarının altı çok dolu değildir. Bunun adına kötü niyetlilik denir."

"FATİH TERİM FESHETSEYDİ..."

Taraflar arasında bir sözleşme yapılmıştı. TFF, bu sözleşmenin 6. maddesi uyarınca tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetti. Fatih Terim feshetseydi, kendisi ödeyecekti cezai şartı. TFF feshetti, yönetim kurulu karar aldı ve tazminat kararı noter tasdikiyle tarafımıza tebliğ edildi. Bundan dolayı da TFF'nin bunu ödemek gibi hukuki bir sorumluluğu ortaya çıktı.

1905 LİRALIK SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Israrla aksi iddia edildiği için önemle vurgulamak istiyorum, ikinci hukuki, gerçekle bağdaşmayan diğer bir ifade ise, '1905 liraya sözleşmenin imzalandı ve bu da bu tazminat miktarını yüksek tutmak amacıyla yapıldı" ifadesidir. Bu açıklama hukuki dayanaktan yoksun yapılmıştır. Bizim açmış olduğumuz dava, bir bakiye süre ücret alacağı değildir. Borçlar Kanunu 408. maddesine göre bu bir bakite süre ücret alacağı olsaydı, başka kulüplerden alınan, alınacak tutarları kestikten sonra tazminattan düşerdi. Bizim davamızın konusu, Borçlar Kanunu 182. maddesine göre cezai şarttır. Cezai şart alacağı olması nedeniyle Sayın Terim, tazminat kararı sonrasında ne kadar kazanırsa kazansın bu olay tazminatındaki rakamı, huzurdaki davayı ve dava konusunu etkilemez. Ancak cezai şart alacağında tazminat fahişse, mahkeme tenkis edebilir, hakkaniyet indirimi uygulanabilir, nitekim burada da uygulandı. Karar da Yargıtay denetiminden geçti ve kesinleşti.

"FATİH TERİM BİZE ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİ"

Zaten bu karar yargılama makamları tarafından verildi, temyize gidildi ve bu karar kesinleşti. Müvekkilim, mahkemeden önce bu paranın, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verileceğini önceden bizlere iletmişti. Ancak biz, yargı sürecini etkilememek amacıyla Fatih Terim'in bu kararını kamuoyuyla paylaşmadık. Sürecin nihayete erdikten sonra açıklamayı daha uygun gördük. Fakat bizim de tahlil edemediğimiz, Türk Yargısı'nın paniği nedeniyle birçok hak ihlal edildi ve süreç uzadı. Süreç uzayınca biz de bu geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağımızı açıkladık. Bununla da yetinmedik ve bu geliri Kurum'a fiilen bağışladık. Yakında bu konuda bir teşekkür ve plaket takdimi olacaktır. Bu da Çocuk Esirgeme Kurumu'na yapılan en büyük bağış oldu. Kıymetli ve kutsal bir şeye hizmet etmiş olduk.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamasıyla ilgili konuşan Koç "Milli Takım'ın eski teknik direktörü TFF yedek üyesiyle (Selahattin Aydoğdu) kavga ettiği için işten çıkarılıyor. İş Kanunu çerçevesinde 6 gün içinde tazminat ödemeden işten çıkarabiliyorsunuz, hiçbir zorunluluğu yok. Sonra bekleniyor, 9 gün sonra işten çıkarılıyor. Kimse sorgulamıyor. (Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e hitaben) 'Ali Koç, Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri, İş Hukuku bilmiyor mu?' diyor. Bir çalışanınız sizi dövmeye kalksa tazminat verir misiniz? Hayır kurumlarına bağışladı diye bir de madalya takacaklar. Bu kadar bariz bir şey var. Bu hepimizin parası. Hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürüyorlar. Bir de işi garantiye alıyorlar, 1905 liraya imza attırıyorlar, tazminatı hak etsin diye. Bir de o işin senaryosu var. Neyse... Bu konuda herkesle canlı yayında tartışmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.