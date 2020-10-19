Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi.

İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı.