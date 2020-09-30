UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında yarın TSİ 21. İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray´Da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi basın mensuplarıyla dijital ortamda buluştu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Seyircisiz olan hiçbir maçın tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekil. Bugün baktığımız zaman hem Galatasaray hem Rangers´ın seyircisi çok ateşli ve takımına tutkulu. Normalde inanıyorum ki çok daha adil, çok daha çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar günü maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik uzun bir yolculuk yapıyorsunuz. Bunları düşünecek olursa seyircinin bir avantajı yok ama içeride oynamanın bir avantajı var. Tek maçlar her şeye açıktır. İki taraf da turu atlamaya çalışacak. Ben maç önce o favori, bu favori mantıklı bulunuyorum" şeklinde konuştu.

"ARDA´YI ARATMAYACAKTIR"

Arda Turan´ın yokluğu ile ilgili ise Terim, "Her şeyi negatif çıktı ama maalesef ağır bir ateş ve grip geçiriyor. İyi de durumdaydı. Babel´in Arda´yı aratmayacağını düşünüyorum. Ya da başkası. Arda olsaydı iyi olurdu. Bu maçları oynamış tecrübeli bir oyuncularımızdan biri. Sağlığına bir an evvel kavuşması için bekliyoruz. Onun dışında bütün oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

"OTURMUŞ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ, BU MAÇIN TELAFİSİ YOK"

Her maçın önemli olduğuna vurgu yapan başarılı teknik adam, "Ülke puanına tesir ediyorsa bir kat daha artıyor. Biz daha 5´inci maçı oynadık. Onlar ağustos ayında başladı. Öyle bir avantajları var. Oturmuş bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız. Seyirci olmasa da sahanın psikolojik avantajı olacak. Bunların hepsinin üstesinden gelebilecek bir Galatasaray bekliyorum. Bir ikinci maç yok. Yarın burada bir taktik anlayışı içerisinde tam bir konsantrasyonla hareket edeceğiz. Pazar günü oynanan son maçımızdaki bazı oyuncularımızın performans düşüklüğünü yorgunluğa bağladım. Oradaki eksikliklerini burada gidereceklerdir diye umuyorum. Lig maçlarının telafisi vardır ama bu maçın telafisi yok. Galatasaray bu tip maçlar alışkındır. Ben de alışkım. İyi bir mücadele, sakin bir oyun ama her şeyini veren bir takım sahada istiyorum. İyi bir takım oynayacağız. Ciddi bir rakibimiz var. Oyuncularımdan bunu bekliyorum. Bu maç aşağı yukarı bundan sonraki grupların kalitesindeki takımların maçı" açıklamasında bulundu.

"HER OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Marcelo Saracchi ve Arda Turan´ın yokluğuyla ilgili olarak da Terim şunları söyledi:

"Saracchi bizim için önemli bir oyuncu. Olmadığı zaman oradan rakibin üzerine gitmede zorluk çekiyoruz. Çok da formdaydı. Maalesef son maçımızda da bu maçımızda yok. Bu da bizim için talihsizlik. Martin sağ ayaklı olmasına rağmen çok da iyi oynuyor. Ona da güveniyorum. Arda ve Saracchi sol tarafı iyi kullanıyordu. Futbolda yoklara alışmak zorundasınız. Kazandıktan sonra hiçbir şey getirmez. Futbol böyle bir oyun. Kazandıktan sonra her şey doğrudur. Kaybettikten sonra ne yapsanız yanlıştır. Hep beraber oynayabilirsek bizim için çok iyi olacak. Bu sene Türkiye ligi 40 maç olduğuna göre Avrupa ve kupaları da eklediğimiz zaman bütün takımı kullanmak zorunda olduğumuz süreç görünüyor. Onun için her oyuncuya ihtiyacımız var. Rekabeti de getirecektir. Bu da takıma faydalı olacaktır. Diğer arkadaşlarımız da bu görevi en iyi şekilde yapmalılar."

IANIS HAGI AÇIKLAMASI

Rangers'ta form giyen Galatasaray´ın efsane futbolcusu Georghe Hagi´nin oğlu Ianis Hagi hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Hagi benimle beraber 4 yıl çalıştı. Olağanüstü işler başardık. Çok büyük bir futbolcuydu. Saygı duyulması gerek bir oyuncuydu. Çok da önemli işler yaptı. Oğlunun çok yetenekli olduğunu biliyorum. Türkiye´de doğdu. Çok da başarılı gidiyor. Yetenekli bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ediyorum babasını geçer. Babasının dileği de böyledir. Hagi´yi geçmek çok kolay bir şey değil. İyi bir futbolcu. Gelişmeye de açık. Çok da iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları da olacaktır. Çünkü o yetenekleri var" ifadelerini kullandı.

"GERRARD TEKNİK ADAMLIĞA ÇOK İYİ BAŞLADI, ÇOK DAHA BAŞARILI OLACAKTIR"

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard´la ilgili ise Terim, "Steven çok önemli bir oyuncuydu. Önemli bir kariyeri var. Bence teknik adamlığa çok da iyi başladı. Çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Futbolculuğu tartışılmaz önemli bir oyuncuydu. Hem Liverpool için İngiltere için. Teknik adam olarak da kariyeri her gün biraz daha yükselecek gibi duruyor" dedi.