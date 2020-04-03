Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün takımdaki tüm oyuncular ile görüntülü görüştü. Oyuncularına mevcut sağlık durumunu ve tedavi sürecini anlatan Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler alırken, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti.

Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

18 Mart'ta koronavirüs testine başvuran ve yaklaşık 1 hafta sonra hastaneye yatan Fatih Terim, 30 Mart'ta taburcu edilmişti.