Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'ndan elendikleri Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu:

"OLMAYAN GOLLERİN İZAHI YOK"

"Maçı komplike hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Müthiş bir zevk vererek oynadığın bir oyunda, doğru yerde doğru vuruşlar yapılamadı. Ek olarak, bir metreden atamama becerisini, pardon, beceriksizliğini gösterdik."

"HAYATIMDA BÖYLE BİR YIL DENK GELMEDİ"

"6. dakika bitti, 7 de bitti, 8'de yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Değmez de zaten. Söylenecek de bir şey yok. Genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını, düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyunu bir teknik adam olarak nasıl izah edersiniz... Elendikten sonra nasıl elendiğinizin hiç önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor. Bu, bize yakışmadı. Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekleri gençlerle birlikte yola devam edeceğiz. Bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi."

TRANSFER YANITI

"Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, kulübümüzün ekonomik şartlarına baktığımızda, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yarın başkanla da görüşeceğiz. Ekonomik durumumuz izin vermiyorsa, yapmayız da. İlla şu şöyle, bu böyle olacak diye bir kaide yok. Ekonomik durum çok açık."