Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın 24'üncü şampiyonluğunu kutladı.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 24'üncü şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı kulübü tebrik etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Terim, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
G.SARAY'DAN CEVAP: TEŞEKKÜRLER İMPARATOR
Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in mesajına cevap verdi. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Teşekkürler İmparator" ifadesi kullanıldı.