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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı - Galatasaray Haberleri

        Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

        Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın 24'üncü şampiyonluğunu kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:48
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        Terim'den şampiyonluk paylaşımı!
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        Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 24'üncü şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı kulübü tebrik etti.

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Terim, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        G.SARAY'DAN CEVAP: TEŞEKKÜRLER İMPARATOR

        Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in mesajına cevap verdi. Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Teşekkürler İmparator" ifadesi kullanıldı.

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