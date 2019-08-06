06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da daha önce 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
KAZANDIRDIĞI KUPALAR
Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.
Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.
Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.
Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.
Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 sezonunun devre arasında başlayan Galatasaray'daki dördüncü döneminde ise 2 lig, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.
YILI 3 KUPAYLA TAMAMLAYACAK
Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında mutlu sona ulaşması durumunda Fatih Terim, 2019 yılını üç kupayla kapatacak.
Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde bu yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
SÜPER KUPA MAÇINDA CEZALI
Fatih Terim, cezası nedeniyle Süper Kupa maçında takımının başında bulunamayacak.
Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti.
Cezasının birini geçen sezonun son haftasında çeken Terim, Süper Kupa'daki Akhisarspor ile Süper Lig'de bu sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanacak karşılaşmada sahada yer alamayacak.
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