Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından PFDK'ya sevk edilen ve 5 maç ceza verilen Fatih Terim, Trabzonspor deplasmanında maç öncesinde takıma şans diledi.

Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip edebilecek olan tecrübeli çalıştırıcı, stada ulaştıklarında otobüsten son inenlerden oldu ve tüm futbolculara tek tek başarı diledi.