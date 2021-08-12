Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in St. Johnstone maçının ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Takımımızın kalitesi daha önce ama yaşadığımız bazı sıkıntılar, buradaki maçın daha kritik olmasını maalesef sağladı. Tarihte de bazı şeyler var ki, insanın ders alması gerekiyor. Bu seviyede birçok takımımızın elenmişliği vardı, biz de dahil"

"Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı"

"Oyunu domine eden, istediği gibi oynayan bir Galatasaray vardı. Ki öyle olması gerek biz rakibimizden iyiyiz. Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. Oyunu domine ederek geçmek daha zevk verdi. Oyunu domine eden, istediği gibi oynayan bir Galatasaray vardı. Ki öyle olması gerek biz rakibimizden iyiyiz. Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu."

"Rakip bizimle aynı seviyede değildi kabul edelim ki. Biz kendi futbolumuzu ortaya koyunca çok gol pozisyonu yakaladığımız ve bayağı gol attığımız bir maç oldu. Bazı şeyleri düzelteceğiz, bazı iyi şeyleri de tamamına vardıracağız. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı"

"Feghouli'yi bugün iki farklı pozisyonda oynattım. Demek ki Feghouli'yle biraz sohbet etmemiz gerekiyormuş. Uzun zaman sonra bir sohbetimiz oldu. Onu kazanacağız. İstediğim Feghouli olursa sevinirim de..."

"Buradan 4,5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız."