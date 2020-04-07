Bir süre önce korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilerek evine dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, İtalya'dan üzücü haber geldi. Terim'in, Fiorentina'da görev aldığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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