Fatih Terim'e hakarete para cezası

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Şenol ve Terim’in avukatı hazır bulundu.

'Fenerbahçe taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim'

Duruşmada ifade veren Şenol, "27 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim tarafından yayınlanan videoyu gördüm. Videoda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim ve paylaşımda bulundum. Huzurunuzda kendisinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Terim’in avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talepleri olduğunu söyledi. Mahkeme, müştekinin davadan zarar görme ihtimaline karşın avukatının davaya katılma talebini kabul etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın karara bağlanacağı belirtilerek son sözü sorulan sanık Şenol, “Takdir mahkemenindir” dedi.

Şenol’u 'hakaret' suçundan 1300 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.