Fatih Terim'den transfer işareti! Galatasaray Leipzig maçı sonrası Eliyle üç işareti yaptı!

Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, Almanya’da oynadığı hazırlık müsabakasında Red Bull Arena’da Leipzig ekibine konuk oldu ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, stadyumdan ayrılırken birçok taraftar tarafından uğurlandı. Bu sırada yaşanan bir diyalog ise gündeme oturdu.

Taraftarlar, takım otobüsünün en önünde oturan Fatih Terim'e yönelik sevgi gösterisinde bulunurken "İki forvet bir orta saha" diyerek transfer beklentilerini dile getirdi. Fatih Terim de bu sözler üzerine eliyle "Üç" işareti yaptı ve transferin sinyalini verdi. Taraftarlar, Terim'in işareti üzerine alkış ve tezahürat yapmaya başladı.

Almanya'da yaşanan bu anlar sosyal medyada görüntülendi ve gündeme damga vurdu.