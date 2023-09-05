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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim'den 'Şampiyonlar Ligi müzikli' doğum günü: Ünlüler geçidi gibi parti! - Galatasaray Haberleri

        Fatih Terim'den 'Şampiyonlar Ligli' doğum günü

        Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim 70 yaşına girerken, tecrübeli teknik direktörün doğum günü yıldızlar geçidi olan bir partiyle kutlandı. Doğum günü partisine bir tekne ile gelen Fatih Terim'in geliş anında 'Şampiyonlar Ligi müziği' çalınırken Hasan Şaş, Arda Turan, Gheorghe Hagi, Ümit Davala gibi isimler de partiye katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:00
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          Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim 70 yaşına basarken, 'İmparator' lakaplı teknik direktör için görkemli bir doğum günü partisi düzenlendi.

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          Fatih Terim kendisi için hazırlanan partiye tekne ile gelirken, o sırada Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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          Terim için düzenlenen doğum günü partisine Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi ünlüler katılırken Galatasaray'ın efsane futbolcuları da partide yer aldı.

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          Hasan Şaş, Ümit Davala, Gheorghe Hagi, Arda Turan gibi eski futbolcuların katıldığı partide menünün, Terim'in efsaneleşen konuşmalarından başlıklarla düzenlenmesi de dikkat çekti.

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          Fatih Terim'in kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in 'Bana bir masal anlat baba' şarkısını söylemesi ise herkesi duygulandırdı.

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