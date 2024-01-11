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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fatih Terim'den Samet Akaydin itirafı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fatih Terim'den Samet Akaydin itirafı!

        Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos derbisi sonrası Samet Akaydin transferi hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:33
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          Panathinaikos'un başında çıktığı ilk derbi maçta Olympiakos'la kupada 1-1 berabere kalan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transferle ilgili konuştu.

        • 2

          Fenerbahçe'den Samet Akaydin ile ilgilendiklerini doğrulayan Terim, milli futbolcu için görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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          "SAMET İÇİN GÖRÜŞTÜK"

          29 yaşındaki milli stoperi istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi." dedi.

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          Transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Fatih Terim "En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız." ifadelerini kullandı.

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          İSMAİL KARTAL: KARAR VERMEDİK

          Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından gelen Samet Akaydin sorusuna, "Herhangi bir resmi teklif yok. Gidecek oyuncularla ilgili kesin karar vermedik. Şu an hepsi bizim oyuncumuz, berabere çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

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