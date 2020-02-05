Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, bazı isimlerin yeteri kadar iyi performans göstermediğini belirterek şunları söyledi: "Kupayı önemsemiyor anlamı çıkmasın. Galatasaray bir kupa varsa onu almak ister ve onu önemli bir yere koyar ama rotasyon bizim için zaruriydi, mecburiydi. Devre arasında da Martin, grip nedeniyle bitik bir haldeyim, oynayamayacağım dediğinde aklımızda olmayan bir değişiklik oldu. 2 ayaklı bir maç, birinci ayağında rakibi tebrik edelim, henüz bitmedi, oynayacağız, deneyeceğiz."

"BAZILARI DAHA İYİ OYNAMALIYDI"

"7-8 oyuncuyu rotasyon yapınca önemsemedi anlamı çıkmasın. Tam tersine önemsiyoruz. 2. maçta deneyeceğiz, kolay değil. Golü yediğimiz 20. dakikaya kadar kalemizde bir şey görmedik, tam tersine direkten dönen bir topumuz var. Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler görmüş olduk. Şans verdiğimiz bazı arkadaşlar daha iyi oynamalıydı. Altından kalkılabilecek bir sonuç. Rakip avantajlı ama daha son düdük çalmadı."

SEKIDIKA: İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ

Galatasaray'da maça 11'de başlayan Sekidika ise şunları söyledi:"Bugün bizi üzen iki olay gerçekleşti. Van'daki ve İstanbul'daki olaylar için geçmiş olsun. Maça gelirsek istemediğimiz bir sonuç oldu. Kendi taraftarlarımızın önünde telafi etmek istiyoruz."