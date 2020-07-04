Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kiralık sözleşmesi bittiği için Monaco'nun geri çağırdığı Onyekuru'ya sosyal medya hesabından veda etti. Deneyimli çalıştırıcı, 23 yaşındaki oyuncuyla birlikte çekildiği fotoğrafa yer vererek, İngilizce olarak da, "Seni özleyeceğim oğlum" notunu paylaştı.

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