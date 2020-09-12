Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayFatih Terim'den Mustafa Cengiz ve Mert Hakan Yandaş göndermeleri!

Fatih Terim'den Gaziantep FK maçı öncesi sert açıklamalar!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının öncesinde açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı Mert Hakan Yandaş sorusuna yanıt verirken Mustafa Cengiz'in "2,5 yılda 38'e yakın futbolcu aldık" açıklamasına da göndermede bulundu

12.09.2020 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Terim

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Terim'in sözleri şöyle:

"Türk oyuncu piyasasına gelince takımlar çok ise burada Galatasaray bir seçenek olamaz. Fazla takım talip ise Galatasaray'ın zaten bir ısrarı olmaz. Galatasaray bir seçenek olamaz. Yerli transferde durumumuz bu. Allah nasip ederse takımımızın geleceği ile ilgili yönetimimiz ile konuşuyoruz, tahtaya yazdığımız isimler de bu isimlerdi. Aklımızda her şey bire bir oturmadı ama önümüzde zaman var. Konuşma zamanı gelince zaten konuşurum ama hep beraber olmak zorundayız, tek ses olmak zorundayız, Galatasaray taraftarına bunu söylüyoruz. Taraftarın olmaması keyif vermiyor ancak yapacak da bir şey yok. Umarım en kısa sürede taraftarlara kavuşuruz."

"Galatasaraylıların aklı fikri hep futboldadır. Şu ana kadar isteklerle, olanlar yan yana gelmeyebilir ama dünyanın sonu değildir. Mevcut oyuncularımız da iyidir, kadromuz da iyidir. Bazı fırsat transferlerini de yaptık, 5 Ekim'e kadar zamanımız var, kovalayacağız. Söylenecek halim yok, karalar bağlayacak halim de yok biz Galatasaray'ız. Taraftardan ricam, Galatasaray ile bir bütün olsunlar, tam konsantre olun ve hep beraber Mayıslara koşalım ancak böyle olursa olur. Bazen istekler ile gerçekler yan yana gelmeyebilir ama bir daha altını çiziyorum; dünyanın sonu değil"

"Bizim geldiğimizden itibaren UEFA cezasından dolayı transferlerin büyük kısmını kiralık oyunculardan yaptık, sattığımız kadar alabildik. UEFA bize bir engel koydu, şunu belirtmem lazım; 36 aldıysak 50 oyuncu da verdik. Galatasaray da bundan iyi ekonomi elde etti; ayrıca iki sezonda 4 de kupa aldı"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Aracın altında kaldı! Kan donduran kaza anbean kaydedildi
Aracın altında kaldı! Kan donduran kaza anbean kaydedildi
6 gündür haber alınamıyor... Polis her yerde onları arıyor
6 gündür haber alınamıyor... Polis her yerde onları arıyor
Su 500 metre çekildi... Korkutan görüntü
Su 500 metre çekildi... Korkutan görüntü
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı açıklama
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı açıklama
Fatih Terim'in 11'i...
Fatih Terim'in 11'i...
Fatih Terim'e büyük sürpriz!
Fatih Terim'e büyük sürpriz!
Mert Hakan'ın durumu açıklandı
Mert Hakan'ın durumu açıklandı
Her şey Metin Oktay'la başladı!
Her şey Metin Oktay'la başladı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X