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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Emre Mor'un 90+3'teki golünü hakem Halis Özkahya'nın VAR incelemesi sonrası iptal etmesinin ardından sahayı terk eden tecrebeli çalıştırıcı tepkisini maç sonu da sürdürdü. Terim, "Ben içeri giriyorum çünkü bu tuzağa artık düşmem. Ceza yemek istemiyorum. Ben size sorayım, futbolun içindesiniz, medyasınız... Ceza sahası içinde rakip forvetin ayağına basarsanız bu penaltı mı, değil mi? Hakemler, o, bu demiyorum. Açıkçası hiçbirinin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Ceza yememek için kelimeleri özenle seçiyorum. Güzel kardeşim golde VAR'a gidiyorsun, penaltıda da git. VAR'daki güzel kardeşim, sen de çağır? Üzerindeki yük kalksın. İlk iki açılarda penaltı değil ama üçüncü açıda penaltı. Tamamdır, hiç kimseye söylenmenin bir manası yok. İkinci yarı hayırlı olsun. Zaman zaman nasıl geçeceğini anlatıyorum" ifadelerini kullandı.
"İSTEDİĞİMİZ OYUNA GELİYORUZ"
Terim, oyun ve skor için ise şunları söyledi: "İstediğimiz oyun yavaş yavaş geliyor. Maç boyunca oyunun kontrolünü, pas trafiğini ayarladık, bazı hatalar vardı ama çok yüksek farkla oyunu domine ettik. Bu önemliydi. Deplasmanda oynayan bir takım görüntüsü vermedik. Son saniyeye kadar kovaladık, pozisyon bulduk, direkten döndü. Zengin bir repertuarını olursa, özellikle hücumda, hem oyuncu hem de oyun anlayışı bakımından her şey daha kolay olur. Arkaya sarkacak oyuncularımız yoktu ama genelde istediğimizi yapabildik. Her gün daha iyi olacak gibi gözüküyor."
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