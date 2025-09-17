Fatih Terim'den Fenerbahçe açıklaması!

Türk Futbol tarihinin efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu.

REKLAM advertisement1 OKAN BURUK Fatih Terim: "Başarılı buluyorum. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler onu daha da iyiye götürebilir. Ben geldiğimde Okan, Galatasaray'da ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu. Onu kazandık. Ben İtalya'ya giderken o da Galatasaray'da devam ediyordu."

ŞAMPİYONLAR LİGİ Fatih Terim: "Yapmamız gerekir. Bir an gelir ki geldiğimiz yer kimseyi tatmin etmez. Her takım için geçerli. Benim hep milli takımda ve Galatasaray'da söylediğim şu vardı, biz buralarda hep olalım, 8 oluruz, 4 oluruz, 2 oluruz, olalım. Final oynamak başarıdır ama finali kazanmak çok büyük başarıdır. Eskiden 'final oynamak hedef' diye bir şey vardı. Kopenhag'da bir sözüm vardı, 'madem geldik kazanalım' dedim. Bu ülkede o zaman 60 milyon vardı, 60 yetenekli genç yok mu dedim. Şimdi 86 milyon." REKLAM

"KIZLARIMIZ TESADÜF DEĞİL" Fatih Terim: "Kadın voleybol takımımız, kızlarımız oyunun galibiydi finalde. Kızlarımız bunları ilmik ilmik örerek geldi. Geçen seneye, bir önceki şampiyonaya bakın. Tesadüf değil. Ne olursa olsun fikstürünüz bir öteki tarafa göre avantajlı olsa, çıkıp oynayıp kazanıyorsunuz. Bir emek olmadan mümkün değil bir yere gelmezsiniz. Bu ülkede var, var! Mümbit topraklar burası. Ben 4-5 tane dizi seyrediyorum. Her imkan var, dijital platform var. Bizim dizilerimiz daha kaliteli. Vallahi de billahi de bayılıyorum. Yerli dizilerimize bayılıyorum. Ne şoven duyguları, ne rasizmle ilgili sıkıntım vardır. Benim için insandır, iyi kötü vardır. Politikasından siyasetine, tiyatrosundan sinemasına var. Futbolundan voleyboluna atletizmine kayağına... Birçok dağımız, imkanımız var. Ben bilmiyorum, anlamıyorum ama yaptığım işi uzun süre yaptığımdan dolayı tecrübem var, tüm sporları seyrederim. Ben buna mantıklı cevap bulamıyorum. Bulamadıkça kafam yoruluyor."

"İSPANYA MAÇININ TEKRARI OLURSA... OLMAZ" Fatih Terim: "İspanya maçı; ağır skor. Dünya Kupası'na katılırsak birinin aklına gelir mi? Daha da fazla bir skor olabilirdi. İyi bir kadromuz, hocamız var. Beklentinin dışına düşünce hayal kırıklığı sarar. Bunu 1 maç olarak kabul etmek gerek, en doğru yolu bu. Tekrarı olursa... Olmaz."

ARDA TURAN Fatih Terim: "Daha iyi olabilirdi Arda. Son dönemi hatırlarsınız, Allah'tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Haklıydı, hakkıydı. Nitekim bazı çatlak sesler oldu ama sustular. Onların beni geçmesini istiyorum. Buna ihtiyacımız var. Yeni bir akımın, yeni bir nefesin, yeni bir enerjinin gelmesi lazım. Antrenörlük de müthiş bir yarışma işi. Seviyeli yarışma çok hoş bir şey."

KEREM AKTÜRKOĞLU Fatih Terim: "Kerem çok yetenekli. Onu kazandırdık biz. Çok da yetenekli diyorum bir daha. Muhakkak ki son olaylar belki herkesi biraz gerdi ama olaya teknik açıdan bakınca... İçeride sirkülasyonu yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a vermediğim oyuncu yok. En son Serdar Aziz verdim. Ben eğer oynatmayı düşünmüyor isem, memnun değil isem neden önünü kesiyorum. 'Buraya gider iyi oynarsa...' diye felsefe olabilir mi? Kulübün parasını ziyan edeceksiniz, adamı da oynatmayacaksınız! O da eksiğini gidermek için dışarıya bakacak. 4 büyükler kendi arasında bu sirkülasyonu sağlamalı." "Kerem'in Benfica'ya transferi çok doğru. Dünyanın en büyüklerinden biri. Bir grubu sevindirdi hareketi, bir hareketi üzdü. Gençler hata yapacak. Olağanüstü bir hal aldı. Burada tercihlere saygı duymak lazım. Kerem Galatasaray'a faydalı oldu mu oldu, şampiyonluklara katkı sağladı mı sağladı, para kazandırdı mı kazandırdı. Kaça alındığını ben biliyorum. Bunu kan davasına getirmemek lazım. Ben silmedi mi, evet. Ben Galatasaray daha önemli dedim. Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, bizler affedeceğiz. Doğru yolu göstereceğiz. Yoksa kan gövdeyi götürür. Hepimiz zaten biraz gerginiz. Bu kin düşmanlığı bırakmalı."

FENERBAHÇE NİYE ŞAMPİYON OLAMIYOR? Fatih Terim: "Bazen olur. Hepimizin başına geldi. Avrupa'da 30-40 sene olamayanlar var. Bu, sağlıklı düşünmenizi engeller."

EN ZOR LİG HANGİSİ? Fatih Terim: "İtalya! İtalya başka bir lig, başka bir ülke. Hakikaten çok mutlu olduk biz, hala da her sene... Fiorentina - Milan maçlarında hala tüm TV'ler, gazeteler arıyor. En son birine 'Ben bırakalı 20 küsür sene oldu' dedim. Fiorentina'dayken Milan'a mağlup olmadım, Milan'dayken Fiorentina'ya mağlup olmadım. İtalya güzel ülke, her sonuca da açık. Bugün Lecce, Como, Genoa çıkıp gelip Milan'ı Juventus'u Napoli'ye yenebilir. O mücadeleyi görüyorsunuz."