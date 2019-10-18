Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2'lik Demir Grup Sivasspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"İYİ GALATASARAY'IN SİNYALLERİ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu galibiyetin ardından "Keyifli bir maç oldu. Cuma günü lig keyifli başladı. 11'e 11 ilk yarı başarılıydık. Özellikle ilk 15 dakika sonrası daha iyiydik. İkinci yarı rakip 10 kişi kaldıktan sonra rehavet olabilir, yorgunluk olabilir, sanmıyorum yorgunluk olduğunu, sanırım rehavet oldu. Sivasspor'u da tebrik ederim. Geçiş oyunlarında sonuçlar alabilseydik, sonuç daha farklı olabilirdi. İlk yarı içeri girdiğimizde arkadaşlar istatistiklerin hepsinde önde olduğumuzu söyledi. İyi Galatasaray'ın sinyallerini vermeye başladık." dedi.

"TAKIM'DAN VE İKİ EMRE'DEN MEMNUNUM"

Takımın performansını beğendiğini söyleyen Terim "Memnunum, pas yüzdesinden, yardımlaşmadan, set oyunundan ama golleri atamadık. İki farklı nerede öne geçerseniz geçin, rakip bir gol atarsa ümitlenir. Real Madrid maçı öncesi cumadan 3 puan almak moral oldu. İki Emre'den de çok memnunum. Ömer iyi oynarken cezalı duruma düştü." diye konuştu.

FALCAO İÇİN TERİM'DEN AÇIKLAMA:

"MÜSAİT OLURSA OYNATIRIZ"

Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın kadroda olmamasıyla ilgili soru üzerine konuşan Terim "Kadrodaki bütün arkadaşlarımız oynayabilir. Real Madrid maçında Sivasspor'a göre değişik oyuncularla oynayabiliriz. Falcao ile konuştum ama ağrım var dedi. 17-18 gündür oynamıyor ve antrenmana da çıkmıyor. Falcao müsait olursa böyle bir Şampiyonlar Ligi maçında oynatmak isterim ama nasıl oynayacak, bakacağız. Feghouli'nin ayağında ağrı vardı. Lemina yetişecek mi, yetişse bize uygun olacak mı bakacağız." ifadelerini kullandı.