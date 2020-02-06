Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı. Performansıyla vasatın altında kalan, hatalı paslarıyla takım savunmasına tehlikeler yaşatan Faslı futbolcuya en sert tepkiyi hocası gösterdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Galatasaray rakip sahaya yerleşirken bir anda şut çeken ve topu neredeyse köşe bayrağına kadar yollayan Belhanda bu vuruştan sonra hiçbir şey olmamış gibi gülümsedi. Kulübede yanındaki Hasan Şaş’a dönen Terim’in ellerini iki yana açarak, “Hasta ya, ruh hastası!” sözleriyle Belhanda’ya tepki gösterdiği görüldü.