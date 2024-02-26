Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Galatasaray
        GS
        69
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim'den açıklama: "Her şeyi düzelteceğiz" - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'den açıklama: "Her şeyi düzelteceğiz"

        Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Terim müsabakanın ardından düzenlediği basın toplantısında "Her şeyi düzelteceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:10 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her şeyi düzelteceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.

        Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

        Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.

        Tecrübeli teknik direktör müsabakanın ardından açıklama yaptı.

        Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Her şey iyiydi; ikinci golü bulduk ama ofsayttı. On kişi kaldık ve maç 1-1 oldu. Yine de 10 kişiyken bile şans bulduk ama gol atamadık." dedi.

        Her şeyi düzelteceklerini söyleyen Terim, "Bu kadar çok şanssızlık aynı anda olunca puanların kaybedildiği aşikar. Rakip de gol atabilirdi. Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz, bir avantajı kaybettik. Playofflarda kaybettiğimiz her şeyi düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        Habertürk Anasayfa