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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Fatih Terim'den A Milli Takım yorumu: Çocuklar gerekeni yaptı! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'den A Milli Takım yorumu: Çocuklar gerekeni yaptı!

        A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye'nin Çekya ile oynadığı maçı değerlendirdi. İşte Terim'açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:52
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        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nun son maçında Çekya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 2-1 kazandı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

        • 2

          A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim de, bu müthiş zafer sonrası karşılmayı değerlendirdi.

        • 3

          ''ÇOCUKLAR GEREKENİ YAPTI''

          "Çok büyük bir ülkenin çok büyük taraftar grubunun desteklediği millilerimiz gerekeni yaptı. Son 16'ya kaldık. Hoca başta olmak üzere hepsini yürekten kutluyorum."

        • 4

          ''KARŞILAŞACAĞIMIZ TAKIM DAHA CİDDİ''

          "Karşılaşacağımız takım daha ciddi olacak. Kendi işimizi kendimiz zora sokmuştuk. Bu gruptan Türkiye'nin çıkması çok doğal."

        • 5

          ''MESELE BURADAN ÇIKMAKTI''

          "Bugün 80 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında bazen sıkıştık ama sonunda mesele buradan çıkmaktı ve bunu başardık."

        • 6

          ''BİZ BUNA LAYIĞIZ''

          "Kocaman bir ülkeye yakıştı bu. Buna layığız biz. Daha da önemli işler bekliyorum. Rakip kim olursa olsun daha iyi oyunlar oynamamız, daha iyi cevap vermemiz, rakibe daha tehditkar olmamız gerekiyor."

        • 7

          ''İYİ BİR USTA BU GOLÜ ATARDI''

          "Cenk Tosun'un gol atmasına sevindim. Çok güzel bir gol attı. Hakan'ın golü de çok usta işi bir gol. Ayağının dışıyla uzak köşeye kolay bir vuruş değildi. Ancak Hakan gibi iyi bir usta bu golü atabilirdi."

        • 8

          ''BU YOLUN SONU UZUN''

          "Avusturya hazırlık maçında bizi farklı yendi ama burası son 16. Stadyumun dörtte üçü Türk. Takıma çok güveniyorum. Giren ve çıkan herkesin ayrı bir yeteneği var. Bireysel olarak belki de birçok takımda olmayan yeteneğe sahibiz. Onlar oynamaya başlarsa bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum."

        • 9

          ''AVUSTURYA'YI YENEBİLECEK GÜÇTE''

          "Türkiye'nin beklediği tek şey var son 8'e kalmak. Avusturya çok önemli bir takım, dikkat edilmesi gerekiyor ama Türkiye, Avusturya'yı yenebilecek güçte."

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