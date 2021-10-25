Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maça göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan hafta içi Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne'yi sahaya sürdü.
Galatasaray derbiye, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli oturdu.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan ise maç kadrosunda yer almadı.
MARCAO LİGDE FORMASINA KAVUŞTU
Galatasaray'da cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.
Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayarak ligde 8 maç son forma giydi.
DİAGNE 9 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Galatasaray'da 9 maç aradan sonra ilk 11'de sahada çıktı. Teknik direktör Fatih Terim'in derbide forma verdiği Senegalli santrfor, son olarak ligin 3. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça ilk 11'de başlamıştı. Diagne, sonraki 6 lig ve 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11'de tercih edilmemişti.
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