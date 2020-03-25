25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? sorusu gündem konusu oldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Fatih Terim'in son durumuna ilişkin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bilgilendirme geldi. İşte Fatih Terim'in sağlık durumu...
FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in durumu ile ilgili "Hocamla görüştüm, sağlığı çok iyi, maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık. Sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin." dedi. Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ın oğlunun da koronavirüse yakalandığını belirterek "Abdürrahim Albayrak'ın eşi Şükran hanımla birlikte oğlu Hikmet'in de testi pozitif çıktı. O da pozitif çıktı. Hepsine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı
MERVE TERİM ÇETİN İSYAN ETMİŞTİ
Fatih Terim'in diğer kızı Merve Terim Çetin ise babasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün şu ifadeleri kullanmıştı: "24 saattir hiç uyumadım, gece olunca korkum daha da artıyor tam bu saatlerde başlıyor endişem; iyiye gidiyor olması yüreğime su serpmiyor, ama oradan çıkmadan da iyiyi düşünemiyorum tam, uzakta olduğum için daha da tedirginim, çalan son 2 gece yarısı telefonunda birinde dedemi, birinde anneannemi kaybettim, iyi düşünmeye çalışıyorum atlatacak diyorum, kuvvetli o diyorum, sonra bile bile göz göre göre bunun olmuş olmasını kaldıramıyorum, buna sebep olanların hiçbir bedel ödemeden evlerinde rahatça oturmaları kanıma dokunuyor, inanılmaz sinirliyim, buna vesile olanlardan bir evlat olarak teker teker hesap sormak istiyorum, haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve isyan etmek istiyorum, Yaman'a belli etmemeye çalışıyoruz ama çocuk bu, seziyor, dedem sakallarını kesmemiş bir şeye mi üzgün, sen de o yüzden mi ağlıyorsun dedi bugün, onun için güçlü olayım diyorum onu da beceremiyorum, kendimi teselli edip her şey yoluna girecek, geçecek diyorum ama akşam oluyor, akşam olunca haber alamıyoruz, bir türlü sabah da olmuyor, geçmiyor da zaman. Bir tek yazmak iyi geliyor sanırım, o bize olan her şeyi göğüsler hep, onun için ben de bunu göğüsleyebilsem onun için diyorum. Onu da yapamıyorum, hiçbir şey yapamamak da canımı acıtıyor, uzun lafın kısası ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız, ve dağımız giderse bağımız kopar bizim."
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