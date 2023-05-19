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Fatih Terim: Böyle bir tesis ülkeye hizmettir

Galatasaray’ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni kazandıran herkese teşekkür ederek, "Her kazandırılan böyle bir tesis, ülkemize yapılacak en önemli hizmettir" dedi

Giriş: 19.05.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Terim: Böyle bir tesis ülkeye hizmettir
İHA

Galatasaray’ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin temel atma töreni yapıldı. Törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kulübün antrenman merkezleri, kulüpler için mekan olarak çok önemli yerlerdir. Burada her yaşta sporcuları en iyi şekilde antrene eden durumda olmak isterler. Dünyada son yıllarda baktığımızda Avrupa’nın çeşitli kulüplerinde yeni spor merkezlerinin çok modern halde yapıldığını görüyoruz. Onun için antrenman sahası arayarak, boş bulduğu yerde antrenman yapma imkanı bulan bir nesilden gelen ben, daha sonra Florya’ya hep beraber sahip çıktık. Orayı büyük ailenin merkezi yaptık. Oradan birçok oyuncular, Galatasaray’a hizmet etti ve çok büyük başarılar elde etti. Bugün de Galatasaray böyle merkezin açılışını yaptı. Ümit ediyorum Florya’dan çok daha güzel olacak. Oranın biriktirdiği anıların ve başarıların üstüne çıkacak inşallah. Ülkemizde herkes tarafından yapılması lazım. Bizim geç kaldığımızı düşünüyorum. Başarıda çok büyük rol oynayan merkezdir. Orayı tekrar aile yapmak, oranın önemini anlatmak, oranın sihirli havasını gençlerin hissetmesini sağlamak kurumlara, kulüplere çok büyük başarılar getirir. İnşallah hayırlısı olur. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Her kazandırılan böyle bir tesis, ülkemize yapılacak en önemli hizmettir" şeklinde konuştu.

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