Fatih Terim: Benfica transferi sürpriz değil

"BENFICA SÜRPRİZ DEĞİL"

Onun Benfica'ya transferini görmek sizin için sürpriz oldu mu? Kerem Benfica için önemli bir silah olabilir mi?

"Benim için Benfica'ya transfer olması sürpriz değil çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz."