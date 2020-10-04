Tecrübeli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kısa sürede hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi elemelerinde maçlar yapan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Maalesef yorgunluğun alından kalkamadık. Bazı oyuncularımız ayakta kaldı ama maalesef birkaç oyuncumuz yorgunluğun üstesinden gelemedi. Fiziki düşüş beklediğimizin üstünde oldu. Kasımpaşa'da hocamızı ve oyuncularını tebrik ederim. Çok da güzel bir gol attılar. Oyunun başında Diagne ile girdiğimiz pozisyonu gole çevirsek veya beraberliği bulsak olay başka türlü olurdu. İlk 3 haftaya baktığımızda beklemediğim bir sonuçtu ama lig uzun bir maraton." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını aktaran Terim, "İkinci yarı iyi ve baskılı oynadık. Zaman zaman tek kale oynadık ama çift santrfora dönmemize rağmen net pozisyonlar bulamadık. Daha etkili ve etkin olmalıydık." ifadelerini kullandı.

"NE GALATASARAY'I NE DE TAKIMIMI BIRAKTIM"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maça 5 dakika uzatma süresi eklenmesine kızarak sahayı terk etmesiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Ben, oyunu terk etmedim. Ben ne Galatasaray'ı bıraktım ne takımımı bıraktım. Ben sadece maçı bıraktım. Açıkçası bana ve Galatasaray'a değil kendine yazık eden bir takım, artı futbolun ruhuna aykırı bazı durumlar vardı. Neye tepki gösterdiğimi zaten seslendirdim. Daha önce de girdim ama ille de böyle şeylerden, 'Ona şunu yazalım, buna şunu diyelim.' diyenler olursa, bütün mağlubiyetleri de bana yazsınlar. Bütün kötü gidişin sebebi de beni göstersinler. Bütün hataların sorumlusu olduğumu da yazabilirler. Olanı ve olmayanı da söylesinler. Belki Galatasaray'ın borçları da benim yüzümdendir. Onu da diyebilirler. Hiçbir şeyden korkum ve çekincem yok. Galatasaraylılara yakışır şekilde durduğum yerden vazgeçmeyeceğimden herkes emin olabilir. Ben ilk defa çıkmadım. Neye tepki olduğu da belli. Bu kadar süre yerde dolaşan bir oyunda neye tepki gösterdiğim açık."

"SUÇLU BENİM"

Fatih Terim, transfer sezonunun kapanmasına 24 saat kaldığını belirterek, konuşmanın yersiz olduğunu söyledi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada yayıncı kuruluşa açıklama yapacağını aktaran Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transferi konuşacağımıza, nedenlerini, niçinlerini konuşmamız lazım. Bunu da ısrarla söylüyorum. Yarım yarım konuşuyoruz. Bir tane soruya cevap veriyoruz ama derdimizi tam anlatamıyoruz. Ne olduğunu imkan olursa milli takım arasında beIN Sports'taki röportajda konuşmayı düşünüyorum. Ben de bıktım. Herhalde herkes bıkmıştır. Bu konuyla ilgili düşüncelerimi daha önce anlatmıştım. Listeyi hem sezon içinde hem de sezon sonunda paylaşmıştım. Bu konuda fazla bir şey konuşacak halimiz yok. Kimsenin suçu değil. Suçlu benim. Onu da bana yazabilirsiniz. Sorun yok. Büyük ihtimalle o da benim yüzümden olmuştur. Hatta borçlar bile bendendir. Şu anda bunları konuşmak yersiz. 24 saat sonra ne olacağı aşağı yukarı belli. Mevcut kadro ile ocak ayına kadar nasıl gideriz, nasıl yaparız, kafamızdaki plan içinde yapamadığımız şeyleri acaba ocak ayına kadar yapabilir miyizin çalışması içinde olacağız. Büyük ihtimalle benim hatamdır."