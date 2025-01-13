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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim ayrılığı açıkladı - Futbol Haberleri

        Fatih Terim ayrılığı açıkladı

        Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 20:00 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:00
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        Fatih Terim ayrılığı açıkladı!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, takımdaki ayrılığı açıkladı.

        Ligdeki ilk maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan deneyimli çalıştırıcı, Al Riyadh karşılaşması öncesi yaptığı açıklamalarda Gustavo Cuellar'ın takımdan ayrılacağını söyledi.

        Terim, "Gustavo Cuellar, mali meselelerini bitirdikten sonra kulüpten ayrılmaya yakın" diye konuştu.

        32 yaşındaki Cuellar, bu sezon Al Shabab'ta 9 maçta süre buldu.

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