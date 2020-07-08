1974 yılında transfer olduğu Galatasaray'da kaptanlığa yükselen, teknik direktörlük döneminde ise efsaneleşen Fatih Terim, nostalji dolu bir paylaşım yaptı.

Deneyimli futbol adamı, Galatasaray'da forma giydiği dönemdeki askılığının fotoğrafını paylaşarak, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı..." dedi.