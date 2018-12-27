Ajans Press, şu anda Süper Lig’de görev yapan teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olduğu görüldü.

21 Aralık 2017’de tekrar Galatasaray’ın başında göreve başlayan Terim, mayıs ayında 21. şampiyonluğun alınmasında etkin rol oynadı.

ONU ŞENOL GÜNEŞ TAKİP ETTİ

En çok konuşulan ikinci teknik direktör ise Beşiktaş’ın başında dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli teknik adam Şenol Güneş oldu. Beşiktaş’ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 22 bin 531 haberle konuşuldu.

Konyaspor’a tekrar dönen Aykut Kocaman, 13 bin 239 haberle üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor’un başına geldikten sonra başarılı bir ivme yakalayan Ünal Karaman, 8 bin 962 haberle dördüncü olurken Samet Aybaba 7 bin 195 haberle ilk beş içerisinde yer almayı başardı.

Şu an Süper Lig’de takım çalıştıran diğer teknik direktörlerin konuşulma adetleri ise sırasıyla şu şekilde oldu;

Erol Bulut 5 bin 457



Abdullah Avcı 4 bin 633



Okan Buruk 4 bin 519



Ersun Yanal 3 bin 906



Bülent Korkmaz 3 bin 682



Sergen Yalçın 3 bin 447



Mehmet Özdilek 2 bin 886



Cihat Arslan 2 bin 507



Bayram Bektaş 2 bin 407



Mustafa Denizli 2 bin 189



Hikmet Karaman 2 bin

Kemal Özdeş bin 947

Hakan Keleş 723.