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Fatih Tekke: Tecrübemiz ve kalitemiz yetmedi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettikleri lider Galatasaray'a 2-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle 1 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Giriş: 16.05.2023 - 23:40 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Tekke: Tecrübemiz ve kalitemiz yetmedi
AA

Tekke, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki ekip arasındaki kalite ve tecrübe farkına dikkati çeken Tekke, "Yorulduğumuz bir maç oldu. 90 dakika boyunca ön alan baskısında başarılıydık. Top bizdeyken tecrübeden dolayı başarılı olamadık. Tecrübe ve kalite farkının sonucu belirlediği bir maç oynandı. Ancak bana göre top bizdeyken, kazanılmış topları doğru, antrenmanda tekrar edilmiş şekilde kullanmış olsaydık buradan beraberlikle ayrılabilirdik. Bunu absürt olarak bulabilirsiniz. Oyuncularımdan, mücadelelerinden çok memnunum ancak tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı." diye konuştu.

Fatih Tekke, Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Cumartesi günü çok çok önemli bir maça çıkacağız. İnşallah absürt hatalar yapmayız. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncularımı da kutlarım. Umarım sonraki hafta bu sahada Kasımpaşa'ya karşı ümidimizi artıracak sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.

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