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Fatih Tekke: Ligde kalmak için son ana kadar mücadele edeceğiz

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor karşısında farklı bir oyun denediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını belirterek, ligde kalmak için son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi

Giriş: 22.01.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Tekke: Ligde kalmak için son ana kadar mücadele edeceğiz
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyun olarak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Oyunu 2-3 bölümde değerlendirmiştim. İlk bölümü geçtiğimiz dediğimiz anda durun toptan golü yedik. Eksiğimiz olan yön. Trabzonspor'la oynarken daha dikkatli oynamak lazım. Savunmada bireysel ciddi hatalar yaptık. Oyun düzensiz bir oyuna döndü. Bugün tek kazanım olarak haftaya sarı kart sınırında olan oyuncularımızın cezalı duruma düşmemeleri oldu" dedi.
Trabzonspor taraftarının kendisine gösterdiği sevgiyle ilgili olarak Tekke, "Her dakika Trabzon'a dönmeyi bekliyorum. Bu şehri ve insanını seviyorum. Buraya aitim. Teknik adam olarak çok değerli bir kulüpte çalışıyorum. Bana bu fırsatı verdiler. Onları mahcup etmek istemiyorum. Koşullar sizin hayatınıza yön verebiliyor ama bu şehir benim şehrim bunun ötesi yok" şeklinde konuştu.

İstanbulspor'un ligde kalma şansıyla ilgili de konuşan Fatih Tekke, "Bizim işimiz zor. Oyuncu katılması lazım. Gidenler ve gelenler var. Hem yarışırken, hem de kendi oyununu oynayabilme kolay değil. Farklı farklı maçlara hazırlanıyoruz. Potansiyelimiz belli bir seviyede. Totali değerlendirdiğimizde ihtiyaçlarımız var ama hepsini tamamlamak mümkün gözükmüyor. Asla pes eden bir yapımız yok. Oyun için biraz süreye ihtiyacımız var. İstanbulspor olarak hedefimiz talebede 7-8 takım belirledik ve bunlarla yarışabiliriz. Kolay değil. Bu ligde kalmak için son ana kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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