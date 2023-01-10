AA

Fatih Tekke maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle alışılmış maç planının dışında oynadıklarını belirtti.

Tekke, şunları kaydetti:

"Beklediğimiz anları yakaladık ve kaçırdığımız pozisyonlar var. İlk yarıda kaçırdığımız golü atsak durum daha farklı olurdu. Duran toplara ne kadar çalışsak da bu sorunu çözemedik. İlk yarıda yine duran toptan gol yedik. Geride olmamıza karşın takımın ikinci yarıdaki isteği ve arzusuyla golü bulduk. Son saniyede kaçırdığımız bir fırsat var. Evimizde 1 puan iyi. Bana göre oyunun hakkı 3 puandı. 1 puan iyiydi ama galibiyeti kaçırdık. Gaziantep FK'ye de ligin kalanında başarılar diliyorum."