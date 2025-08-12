Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke'den transfer sözleri! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke'den transfer sözleri!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligin ilk haftasında Kocaelispor karşısında aldıkları 3 puanın kendileri için oyundan daha önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 00:46 Güncelleme: 12.08.2025 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Tekke'den transfer sözleri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Fatih Tekke, "3 puan bizim için çok değerli ve kıymetliydi. Oyundan ziyade puan çok önemliydi. Bir süre böyle devam etmek zorundayız. Rakibe tek fırsat verdik, burada Uğurcan Çakır devreye girdi. Baskımız düştü. Bazı oyuncuların hazır olmamaları nedeniyle pozisyonlar verdik, puan kaybedebilirdik. Özellikle taçlarda hata yapmamamız gerekiyor. Önümüzde zaman var. Gelecek olan oyuncularımız ve sakatlıktan dönecek isimlerimiz var. Önemli olan 3 puanla lige başlamaktı" dedi.

        Maç maç ilerlemeleri gerektiğini belirten Tekke, "İlk yarıda iyi bir oyun vardı, ikinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. Önemli olan 3 puandı. Hatalarımız var mı, var. Olaigbe bizimle sadece 3 antrenmana çıktı. Bizim baskılı oyunu oynamamız, hızımızı artırmamız lazım. Bugün tek hedefimiz 3 puandı ve bunu da aldık" diye konuştu.

        Transfer çalışmalarına da değinen Tekke, "Şu an transfer piyasası çok karışık. 1 lira edecek oyuncu 10-15 lira istiyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz. Katmak istediğimiz oyuncularda çok daha iyilerine de talip olduk ama süreçler istediğimiz gibi gelişmedi. Biz o paraları veremeyiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
        Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Rusya asker sevk ediyor"
        "Rusya asker sevk ediyor"
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Habertürk Anasayfa