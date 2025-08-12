Fatih Tekke'den transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Fatih Tekke, "3 puan bizim için çok değerli ve kıymetliydi. Oyundan ziyade puan çok önemliydi. Bir süre böyle devam etmek zorundayız. Rakibe tek fırsat verdik, burada Uğurcan Çakır devreye girdi. Baskımız düştü. Bazı oyuncuların hazır olmamaları nedeniyle pozisyonlar verdik, puan kaybedebilirdik. Özellikle taçlarda hata yapmamamız gerekiyor. Önümüzde zaman var. Gelecek olan oyuncularımız ve sakatlıktan dönecek isimlerimiz var. Önemli olan 3 puanla lige başlamaktı" dedi.

Maç maç ilerlemeleri gerektiğini belirten Tekke, "İlk yarıda iyi bir oyun vardı, ikinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. Önemli olan 3 puandı. Hatalarımız var mı, var. Olaigbe bizimle sadece 3 antrenmana çıktı. Bizim baskılı oyunu oynamamız, hızımızı artırmamız lazım. Bugün tek hedefimiz 3 puandı ve bunu da aldık" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Tekke, "Şu an transfer piyasası çok karışık. 1 lira edecek oyuncu 10-15 lira istiyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz. Katmak istediğimiz oyuncularda çok daha iyilerine de talip olduk ama süreçler istediğimiz gibi gelişmedi. Biz o paraları veremeyiz" ifadelerini kullandı.