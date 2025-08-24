Fatih Tekke'den Oulai açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Tecrübeli çalıştırıcı, rakiplerinin moralli olduğuna dikkat çekerek, "Bence zor bir maç olacak, o kesin. Moralli bir takım. Trabzonspor'a karşı oynarken top kendilerindeyken rahat oynayacaklarını ama genel olarak bizi bekleyeceklerini düşünüyorum. Umarım gol ve golleri erken buluruz. Umarım galip geliriz ama zor bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

Tekke, takımın moral durumuna vurgu yaparak, "Önemli olan ilk periyodu güzel ve iyi geçirmek. Şu ana kadar moralimiz iyi ve yerinde. Bu maç, özgüvenimizi ve coşkumuzu yukarı çekmesi açısından önemli. Sabırlı oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

OULAI'NİN CEZASI

Genç oyuncu Christ Inao Oulai'nin cezasına da değinen Tekke, "Genç bir futbolcu. Trabzonspor'un gelecekte çok faydalanacağı bir oyuncu. Gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın. Uyum süreci var. Dezavantaj gibi gözüken, avantajına da olabilir. Kulüp olarak gerekli şikayetleri yaptık." diye konuştu.

Fatih Tekke, sözlerini "Sabırlı oynamamız lazım. Sabırlı oynamamız lazım. Sabırlı oynamamız lazım." diyerek noktaladı.