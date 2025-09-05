Habertürk
        Fatih Tekke'den 'istifa' cevabı! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke'den 'istifa' cevabı!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifasının söz konusu olmadığını belirterek, bütün zorluklara rağmen yollarına devam edeceklerini söyledi.

        Giriş: 05.09.2025 - 18:40 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:40
        Fatih Tekke'den 'istifa' cevabı!
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "TRABZONSPOR HİÇBİR OYUNCUNUN GİTMESİYLE YOLUNDAN SAPMAZ"

        Uğurcan Çakır’ın yaptığı açıklamaların süreci doğru yansıttığını dile getiren Tekke, "Benim de yaşadığım 6 aylık süreçte hemen hemen aynı şeyler geçerli. Uğurcan Çakır, Trabzonspor için önemli bir değer, Türkiye’nin en iyi kalecisi. Oyuncunun gitme arzusu ve isteği bu transferi belirledi. Futbolda bu tip şeyler yaşanabiliyor. Eski kaptanımızın yaptığı açıklamada olduğu gibi yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler belirleme arzusu transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor, hiçbir oyuncunun gitmesiyle yolundan sapacak bir kulüp değil. En iyi oyuncumuzu verdik ama ben oyuncularıma hep şunu söyledim; düşeceğiz belki ama tekrar kalkacağız" dedi.

        İlk 4 haftalık periyodun çok zor geçtiğini söyleyen Tekke, "İkinci periyot daha rahat olur diye düşünüyordum ama maalesef sadece Uğurcan Çakır değil, Nwakaeme’nin 2-3 ay olmayışı, Pina ve Augusto’nun sakatlıklarıyla böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama biz yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

        "İSTİFA ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Fatih Tekke, göreve taraftarın isteğiyle geldiğini belirterek, "Son yılların en kaotik döneminde geldik. Taraftarımız nasıl gel dediyse bugün gönüllü olarak 7/24 çalışan ekibimiz, taraftar istemediği anda gider. Yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir. Ben istiyorum ki 10 yıl burada kalayım ama çok gerçekçi gözükmüyor. Benim Trabzonspor’dan istifa etmem gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

        "MUÇI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

        Transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muci ile ilgilendiğimiz doğru. Ancak kaleci transferinde maddi koşullar istediğimiz gibi oluşmadığı için süreç askıda. Muci ise gündemimize yeni geldi. Benim beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, beklentim olumlu olması yönünde" diye konuştu.

        "KİRALIK BİR KALECİ TERCİHİ DAHA DOĞRU DURUYOR"

        Fenerbahçe maçında kaleyi kimin koruyacağına ilişkin konuşan Tekke, "Onuralp Çevikkan yeni antrenmanlara başladı, sakatlığı vardı. Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol ile devam etme ihtimalimiz var. Onuralp’in maça kadar iyi duruma gelmesini umuyoruz. Eğer kaleci transferi yapamazsak bu sezonu kiralık bir kaleciyle geçirme planımız var. Türk kaleci konusunda istediğimiz koşulları bulamıyoruz. Yabancı kaleci transferinde ise ciddi rakamlar çıkıyor ve kontenjan sıkıntısı da mevcut bir durum" dedi

        "PINA YETİŞEMİYOR"

        Pina’nın Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Tekke, "Bu bölgede alternatifimiz az. Sol bekte Arif ve Mustafa var. Samsunspor maçında yaptığımız gibi Arif ve Mustafa’yı kullanabiliriz ya da üçlü oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

        Sahiciliğini kaybetmeyeceğini vurgulayan Tekke, "Sistem sahiciliği kaybetmeni istiyor ama ben kaybedemem, her şeyi net anlatıyorum. Yeni transferimiz Benjamin’in üç ay önce yaşadığı stres kırığı var. Eğer performansını yakalarsa Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak. Bu riski ben aldım, umarım Allah beni utandırmaz. Belki 1-1,5 ay onun sağlıklı hale gelmesini bekleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

        Habertürk Anasayfa