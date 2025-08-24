Fatih Tekke'den hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Fatih Tekke, "Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR'ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu." dedi.

Genç teknik adam, "Zor olacağını söyledim. Oldu da... İlk yarı yine hızlarımız da düşüklük devam ediyor. Yine bazı oyuncular da fiziksel olarak problemler var. Mecburi değişiklikler oldu. İyi savunduğumuz bir dönem var. Bir kornerde tehlikeli oldular. Beklediğiniz anlarda, hele oyunun son bölümünde oyunu bitirmemiz lazım. Buralarda telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım. İstediğim şey bu. Topun rakipte olduğu anlar, en değerli anlar bizim için." diye konuştu.

Fatih Tekke, "İlk yarı ön alan yine hiç olmadı. İlk yarının ikinci bölümünde baskıyı değiştirdik, biraz daha iyi oldu. Çok aşırı bağırmama rağmen problem sakin kalmak ve oyunu basitçe oynamak. Bunun sebepleri var, özgüveni olmayan oyuncular var. İçeride taraftarımızın ambiyansından endişe duyanlar var. Bu doğal. Şu an iyi gidiyoruz. Zor bir maç oynayacağız. Yine top bizde olacak, rakibe geçince geçiş oynayacaklar. 3'te 3 hiç önemli değil. Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"DAHA AZ POZİSYON VERİYORUZ"

Fatih Tekke, "Birincisi Uğurcan'ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken. Daha az pozisyon veriyoruz. Buna rağmen oralarda problemimiz var. Gerçekçi oyunda, çoğu zaman duyguyla hareket ediyoruz. Biz top bizdeyken cesaretli olmalıyız. Zor süreçten geçtik, geçiyoruz. Çok şükür 3 puan almak, her maçı da daha farklı skorla yenmek olabilirdi. Her maçın da puan kaybı ve puan alamama durumları da oluştu, onu söyleyeyim. Rakiplerin oyun üstünlüğü yok ama beklemediğimiz anlardaki karamboller başımıza problem olabilir. 2'yi 3'ü bulmalıyız. Oyunun koptuğu anlarda biraz daha özgüvene ihtiyacımız var. Bu galibiyet de umarım özgüven vermiştir. Moralimiz iyileşti. Daha duygulu, daha iyi bir Trabzonspor görürüz inşallah Trabzonspor maçında." dedi.

HAKEM AÇIKLAMASI

Fatih Tekke, son olarak, "Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor." açıklamasında bulundu.