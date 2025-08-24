Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke'den hakem tepkisi - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke'den hakem tepkisi

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından hakem yönetimini eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 22:20 Güncelleme: 24.08.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Tekke'den hakem tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, hakem yönetimine tepki gösterdi.

        Fatih Tekke, "Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR'ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu." dedi.

        "ZOR OLACAĞINI SÖYLEDİM"

        Genç teknik adam, "Zor olacağını söyledim. Oldu da... İlk yarı yine hızlarımız da düşüklük devam ediyor. Yine bazı oyuncular da fiziksel olarak problemler var. Mecburi değişiklikler oldu. İyi savunduğumuz bir dönem var. Bir kornerde tehlikeli oldular. Beklediğiniz anlarda, hele oyunun son bölümünde oyunu bitirmemiz lazım. Buralarda telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım. İstediğim şey bu. Topun rakipte olduğu anlar, en değerli anlar bizim için." diye konuştu.

        "ŞU AN İYİ GİDİYORUZ"

        Fatih Tekke, "İlk yarı ön alan yine hiç olmadı. İlk yarının ikinci bölümünde baskıyı değiştirdik, biraz daha iyi oldu. Çok aşırı bağırmama rağmen problem sakin kalmak ve oyunu basitçe oynamak. Bunun sebepleri var, özgüveni olmayan oyuncular var. İçeride taraftarımızın ambiyansından endişe duyanlar var. Bu doğal. Şu an iyi gidiyoruz. Zor bir maç oynayacağız. Yine top bizde olacak, rakibe geçince geçiş oynayacaklar. 3'te 3 hiç önemli değil. Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

        "DAHA AZ POZİSYON VERİYORUZ"

        Fatih Tekke, "Birincisi Uğurcan'ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken. Daha az pozisyon veriyoruz. Buna rağmen oralarda problemimiz var. Gerçekçi oyunda, çoğu zaman duyguyla hareket ediyoruz. Biz top bizdeyken cesaretli olmalıyız. Zor süreçten geçtik, geçiyoruz. Çok şükür 3 puan almak, her maçı da daha farklı skorla yenmek olabilirdi. Her maçın da puan kaybı ve puan alamama durumları da oluştu, onu söyleyeyim. Rakiplerin oyun üstünlüğü yok ama beklemediğimiz anlardaki karamboller başımıza problem olabilir. 2'yi 3'ü bulmalıyız. Oyunun koptuğu anlarda biraz daha özgüvene ihtiyacımız var. Bu galibiyet de umarım özgüven vermiştir. Moralimiz iyileşti. Daha duygulu, daha iyi bir Trabzonspor görürüz inşallah Trabzonspor maçında." dedi.

        HAKEM AÇIKLAMASI

        Fatih Tekke, son olarak, "Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Habertürk Anasayfa