Yolcu seçen taksicilere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde kurallara uymayan şoförleri denetim noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin, kendilerini almayan taksi sürücülerini de ihbar ettikleri denetimde, taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Denetim kapsamında toplam 3 taksi sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL ve emniyet kemeri takmamaktan 144 TL para cezası kesildi. Öte yandan 3 taksi sürücüsüne, yolcu seçtikleri gerekçesiyle bin 339 TL ceza yazıldı 3 taksi bağlanarak, otoparka çekildi.
"TURİSTLE ÇEVİRİ YOLUYLA ANLAŞIYORUZ"
Seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza kesilen sürücü Nazım Kaldırımcı, "Turistle telefondan çeviri yoluyla konuşuyoruz. Turist bana bir şey söylüyor, ben de onu anlamaya çalışıyorum. Memur bey de telefonla konuşuyorum diye ceza kesiyor" dedi.
"DENETİMLER ÇOK YERİNDE
Taksi denetimlerinin kendileri için sürücüler için faydalı olduğunu dile getiren Alpaslan Mermer, "Çok yerinde ve güzel bir olay. Kaçak araç kullananlar var. Önüne gelen araçla çıkıyor. Bu sefer bizi kötülüyorlar. Biz normal çalışıyoruz. Benim bütün evraklarım tam" şeklinde konuştu.
"İÇİMİZDEKİ ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANSIN İSTİYORUZ"
Emniyeti kemeri takmadığı için ceza kesilen Behçet Olgun, "Kemerim takılıydı. Müşteri indirdim. Bagajını aşağıya indirdim. Tekrar bindim, bağladım. Arkadaşı da ikaz ettim. İçimizde çok çürük elma var. Ayıklanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
"TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN YOLCUYU ALAMADIM"
Yolcu seçtiği gerekçesiyle aracı trafikten men edilen Nurdoğan Çetinoğlu, "Kemeri taktım ama müşteri inince çıkardım. Trafik yoğundu yolcuyu alamadım. Işık yandı" diye konuştu.
"NEREYE GİTTİĞİNİ SORMADIM"
Aracı bağlanan bir başka sürücü Mehmet Duyuş, "Arkadaş el kaldırdı. Durağa yöneldim. Kimseye müşteri de sormadım. Nereye gittiğini de sormadım, durmadım" ifadelerini kullandı.
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