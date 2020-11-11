Fatih'te yangın çıkan evde mahsur kalan kişi kurtarıldı

AA

Alınan bilgiye göre, Hırka-i Şerif Mahallesi Cevizci Ekrem Sokak'taki 4 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Filistinli bir kişi, itfaiye ekiplerince dairenin kapısı kırılarak dışarı çıkarıldı. Daha sonra olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin, kavga ettiği arkadaşları tarafından eve kilitlendiği, buradan çıkabilmek için yangın çıkardığı öne sürüldü.