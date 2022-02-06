Üst geçitte bir kadına saldırı iddiası!

Fatih'te bir kadın, gündüz vakti üst geçit asansöründen çıkarken kendini takip eden yabancı uyruklu bir kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.
Saldırganın kendisini sürükleyerek darp ettiğini, bağırması üzerine kaçtığını söyleyen 45 yaşındaki Gülgün Bilgili, Issız bir yer değil, gece değil, gündüz öğle vakti, trafik de yoğun, insanlar da geçiyor sürekli. Bu şekilde saldırıya uğramak beni gerçekten şok etti dedi.
Olay, Kumkapı Sahili'nde geçen Perşembe saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için evinden çıkarak sahile yürüyen Gülgün Bilgili, yolun karşısına geçmek için üst geçitte yürürken tanımadığı birinin kendisini takip ettiğini fark etti. Kendisine bir şeyler söyleyen kişinin merdivenlere yönelmesi üzerine Bilgili, asansöre bindi. Gülgün Bilgili, asansörden indiği sırada, kendisini takip eden kişiyi karşısında gördü. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kadına saldırarak sürüklemeye çalıştı. Bu sırada kendisine karşı koyan kadını darp eden saldırgan, Gülgün Bilgili'nin bağırarak yardım istemesi üzerine kaçtı.
İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM
Sahildeki hayvanlara mama götürmeye çalışırken yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını belirten Gülgün Bilgili, Öğleden sonrasıydı, karşı taraftan bu tarafa geçiyordum. Üstgeçitte bir adam bana bir şeyler söylemeye başladı. Merdivenlerden takip etmiş anladığım kadarıyla. Bana bir şeyler söyledi, anlamadım. Yabancı bir dille konuşuyordu. Merdivenlerden indi. Ben de, o, o tarafa gidince asansöre bindim. Elimde de iki tane kutu vardı. Asansörden indim adam direkt karşıma çıktı. Bana saldırmaya çalıştı, ben onu itince kafama vurdu. Beni boynumdan tutup sürüklemeye çalıştı. Bağırarak kaçtım. O sırada insanları görünce, koşarak karşı tarafa geçti. Olaydan sonra hastaneye gittim, darp raporu aldım. Sonra da polise şikayette bulundum diye konuştu.
Gündüz vakti, işlek bir yerde başına böyle bir şey geleceğini hiç düşünmediğini ifade eden Bilgili, Burası gündüz vakti çok işlek bir yer. Böyle bir şey başıma geleceğini hiç düşünmezdim. 30 senedir İstanbul'da yaşıyorum ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Issız bir yer değil, gece değil, gündüz öğle vakti, trafik de yoğun, insanlar da geçiyor sürekli. Bu şekilde saldırıya uğramak beni gerçekten şok etti. Asansörlerin cam olması gerekiyor bence. Sizi içeri biri itse sesinizi duyuramazsınız. O asansörlere bir daha hiç binemem dedi. Olay sonrası polisi aradığını ve hastaneden darp raporu aldığı belirten Gülgün Bilgili, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
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