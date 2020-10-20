Fatih'te Ulubatlı-12 asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul Asayiş, Güven Timleri ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de 20.00-23.59 saatleri arasında 137 polisin katılımıyla ilçedeki umuma açık eğlence yerlerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 12 iş yeri denetlendi, 400 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Uygulamada, aranan 2 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız silah ile 122 fişek ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 35 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden idari para cezası uygulandı.