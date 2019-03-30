Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Fatih ilçesinde Topkapı istikametinde seyreden Berkay Ş'nin kullandığı 34 UM 5444 plakalı otomobil, yolcu indirmek için yol kenarına park eden Behçet O.’nun kullandığı 34 TAK 84 plakalı ticari otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Berkay Ş’nin kullandığı otomobil devrildi.

Berkay Ş, kazayı yara almadan atlatırken aynı araçtaki yolculardan Serhat A. ve Harun A. yaralandı. Taksi sürücüsü Behçet O. ise başından hafif yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle araç trafiği tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.