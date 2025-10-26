Habertürk
        Fatih'te sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı

        Fatih'te sokakta yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 01:07 Güncelleme: 26.10.2025 - 01:07
        Olay, saat 20.00 sıralarında Seyid Ömer Mahallesi Silivrikapı Caddesi ile Altımermer Caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, kendisini takip eden şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

        Çevredekilerin yardımıyla yaralı, otomobile alınarak hastaneye götürülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
