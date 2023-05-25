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Fatih'te pidecide yangın paniği: 4'ü ağır 6 yaralı

İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın girişindeki pidecide çıkan yangın sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı

Giriş: 25.05.2023 - 05:50 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih'te pidecide yangın paniği: 4'ü ağır 6 yaralı
DHA

Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki pideci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda 4'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; yangın Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir pidecide yangın çıktı.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yangında kimliği öğrenilemeyen 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbirleri aldı.

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