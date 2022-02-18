DHA

Yangın, saat 16.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsünün hemen durdurarak indiği otomobildeki alevlere çevredeki esnaf su bidonu ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Esnafın müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına müdahalede bulunan esnaf Rıdvan Çelik, "Araba yürürken bir anda alev aldı. Öyle bıraktılar. Sonra biz bidonlarla su döktük. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettik, söndüremedik. Sonra itfaiye gelip söndürdü. Alev alev yanıyordu. Yandaki araçlara sıçrayacak diye korktuk. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Sadece araç yandı" dedi.