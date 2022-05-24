Fatih'te otel yangını

AA

Alınan bilgiye göre, Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'taki 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.